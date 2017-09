Senac abre inscrições para workshop na área de beleza em João Pessoa

O Senac está com inscrições abertas para os interessados em saber sobre as tendências no universo dos cabelos, através do workshop O Segredo Técnico da Iluminação das Cores.

A iniciativa acontece na próxima segunda-feira, 18, no auditório do Senac no Centro da capital, em dois horários: das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Para aprender, os interessados apresentam o valor de 30 reais na Central de Atendimentos, no ato da inscrição.

Durante o evento, o profissional da área Ernesto Paiva apresenta ao público as novidades para a primavera/verão 2018. Além disso, ensina sobre as técnicas de iluminação das cores, descoloração, mechas e matização.

Foto: Ascom

O workshop é uma oportunidade para cabeleireiros se atualizarem no mercado e atenderem melhor seus clientes e revela-se como aprendizado para os entusiastas e para quem desejar ingressar na especialidade.

Ernesto Paiva é empreendedor e coordenador regional da equipe técnica Itallian Hairtech. Também é expert em coloração e alisamento, certificado pela Liga Acadêmica de Toxicologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (83) 3214-2330. O Centro de Educação Profissional do Senac em João Pessoa localiza-se na Avenida Dom Pedro I, 389, Centro.