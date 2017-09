Semob-JP divulga plano de trânsito e transporte para os desfiles de 7 de Setembro

Para assegurar a fluidez do tráfego de pedestres e veículos no entorno do local dos desfiles cívicos, na próxima quinta-feira (7 de Setembro), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), já definiu o plano de trânsito e transporte que será executado na Avenida Duarte da Silveira e vias próximas.

Agentes de mobilidade vão atuar em todo o Centro da cidade, desde o Mercado Central à Praça da Independência. A interdição ocorrerá a partir das 5h, indo até 12h. Todo o trajeto dos desfiles e áreas adjacentes serão monitorados pelas equipes da Semob.

O entorno do Mercado Central e as vias próximas ao Parque Sólon de Lucena (Lagoa) serão interditados para a concentração dos participantes do evento. Nestas localidades também vão ser reservadas áreas de estacionamento para viaturas de serviços públicos que estejam a serviço no dia.

Os integrantes das escolas vão se concentrar em parte do Parque Sólon de Lucena e na Rua Rodrigues de Carvalho. O desembarque dos estudantes vai ocorrer na Av. Diogo Velho e o acesso será pela Rua Almeida Barreto.

As entidades de classe irão se concentrar nas avenidas Princesa Isabel e Almirante Barroso e desembarcar na Corálio Soares; as tropas federais se concentrarão na Rua Camilo de Holanda com acesso pelas avenidas Pedro II e Tabajaras, além da Rua Sinésio Guimarães.

O Corpo de Bombeiros e a polícias Militar vão ficar na Avenida Dom Pedro II. A PRF, Polícia Civil e Guarda Municipal se concentrarão na Princesa Isabel e Pedro II (imediações do Mercado Central).

Táxi – Seis áreas distribuídas estrategicamente no entorno do Centro da cidade serão destinadas exclusivamente aos táxis. A Semob recomenda à população que utilize táxi ou ônibus para ir aos desfiles. Caso opte por veículo particular, o órgão de mobilidade pede a compreensão dos condutores, pois não será permitido o estacionamento nas áreas interditadas. (ver mapa)

Desfile da Semob-JP – Além de disciplinar o trânsito e o transporte, a Semob-JP também participará do desfile cívico com o grupamento motorizado composto por 15 agentes de mobilidade, sendo seis motociclistas, quatro viaturas operacionais de fiscalização e uma van da Divisão de Educação.

Ônibus – Em função do bloqueio da área central para o desfile ocorrerão alterações no itinerário das linhas que circulam pelos corredores de Cruz das Armas, 2 de Fevereiro, Pedro II, Beira-Rio, Epitácio Pessoa, Tancredo Neves e Acesso Oeste (sentido Bairro-Centro/Centro-Bairro).

A mudança na rota dos ônibus começa das 6h até o término do evento, quando voltam a funcionar normalmente. A equipe da Semob estará em todos os pontos da área central onde terão desvios para disciplinar as mudanças de rota dos ônibus e orientar a população.

Os ônibus urbanos que circulam no sentido Bairro – Centro, até o Terminal de Integração do Varadouro, vão passar pelo Parque Sólon de Lucena (trecho do Hiper Bompreço).