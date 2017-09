Semob-JP alerta motorista sobre risco de dirigir sem cinto e usando celulares

Foto: Secom/JP

Deixar de usar o cinto de segurança e dirigir utilizando o aparelho celular são infrações consideradas recorrentes e que trazem risco de acidentes ao trânsito de João Pessoa. Para inibir estas ocorrências e conscientizar a população por um comportamento cidadão, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) alerta os condutores sobre estas irregularidades.

De acordo com um levantamento divulgado pela Diretoria de Operações Semob-JP nesta terça-feira (12), no mês de julho do ano corrente, 358 condutores foram autuados por deixar de usar o cinto, item de segurança considerado obrigatório. Este descumprimento é considerado infração grave, com multa no valor de R$195,2 (cinco pontos na CNH).

Já em relação ao manuseio de celulares, 341 motoristas foram flagrados. Nestes casos, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) considera infração gravíssima, com multa no valor de R$ 293,47 (sete pontos na CNH).

Além da fiscalização com rondas em torno da cidade, os agentes de mobilidade urbana também monitoram o cumprimento das leis de trânsito através do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT), que observa as imagens de 67 câmeras instaladas nos principais cruzamentos e corredores de João Pessoa.