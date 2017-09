Semas realiza atualização para beneficiários do BPC

O serviço Cadastro Único de Campina Grande, programa da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) faz um chamamento, com base em instruções do Governo Federal, para que toda a população idosa da cidade que recebe o benefício do BPC (Benefício de Prestação Continuada) faça sua atualização cadastral.

O BPC se trata de um programa, que tem como objetivo amparar grupos de pessoas que se encontram à margem da sociedade e que não podem prover seu próprio sustento.

Esse chamamento em questão tem como categoria a pessoa idosa, sendo necessário que os beneficiários compareçam na unidade do Cadastro Único Municipal para a atualização de dados cadastrais e emissão do NIS (Número de Inscrição Social), que é o número de cadastro necessário para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada.

Para a atualização de dados, que acontecerá até o mês de dezembro, não é necessário que o idoso esteja presente.

Dessa forma, o procedimento poderá ser realizado por um familiar que esteja munido da documentação regular, podendo assim efetuar o procedimento em questão.

O coordenador do Cadastro Único, Rubens Nascimento, destacou a importância da atualização do BPC Idoso.

“É extremamente importante que esses beneficiários do BPC Idoso atualizem os seus dados cadastrais com a máxima urgência, tendo em vista que, em caso de não-cadastramento, os idosos terão seus benefícios suspensos até que os dados sejam regularizados”, destacou o coordenador.

A sede do Cadastro Único Municipal fica localizada na rua Rodrigues Alves, número 661. Para mais informações sobre atualizações cadastrais entrar em contato por meio do número 3310-6373.