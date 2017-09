Semam coleta sementes em outros municípios para o Viveiro de Plantas Nativas

Foto: Divulgação Semam

As mudas de árvores, utilizadas no replantio urbano, na recuperação de áreas verdes e distribuídas com a população, são produzidas pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), que atuam no Viveiro Municipal de Plantas Nativas, mantido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

A coleta das sementes é feita em diversos municípios paraibanos. Esta semana, uma equipe do Viveiro viajou por áreas rurais, nas cidades de Campina Grande, Puxinanã, Montadas e Pocinhos, para fazer a coleta de sementes de árvores nativas, que serão transformadas em mudas para o replantio.

O Viveiro integra a Rede de Sementes, uma rede formada por técnicos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), PMJP e diversas outras instituições, que atuam no reflorestamento.

A Rede de Sementes reúne informações sobre a localização de árvores adequadas para a coleta de sementes que serão transformadas em mudas. Com uso de mapas os técnicos da Semam visitam propriedades rurais, áreas de preservação e parques, localizam as árvores e fazem a coleta das sementes.

Para o biólogo Carmelo Edson da Nóbrega, coordenador do Viveiro Municipal, responsável técnico pela coleta das sementes, “essa é uma ação extremamente importante. É aqui que nasce o verde de nossa cidade e é da sabedoria dos nossos técnicos, atentos às melhores sementes, que surgem as árvores que darão mais qualidade de vida à população de João Pessoa”, concluiu.

Viveiro Municipal – O Viveiro Municipal de Plantas Nativas fica no Valentina Figueiredo, na Rua Embaixador Sérgio Vieira de Melo, s/nº, em frente ao Sesc Gravatá. Funciona de segunda a sexta-feira, entre 7h e 12h.

Qualquer pessoa interessada em adquirir mudas de árvore pode se dirigir ao Viveiro e pegar até duas mudas de árvore. Os técnicos entregam as mudas e orientam sobre o plantio, com informações sobre o local adequado, porte da árvore e quantidade de água.