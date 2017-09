Selo do Procon vai reconhecer qualidade do atendimento em bares e restaurantes

Com o objetivo de valorizar os estabelecimentos comerciais que prestam um bom atendimento à comunidade, o Procon de Campina Grande lançou na manhã desta quarta-feira, 06, a 1ª edição do Selo Empresa Amiga do Consumidor.

A apresentação do projeto aconteceu no auditório da Associação Comercial de Campina Grande, e contou com as presenças do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, do diretor do SindCampina (Divaildo Junior), de empresários, entidades parceiras e representantes da imprensa.

Na oportunidade o coordenador executivo do Procon Municipal, Rivaldo Rodrigues, explicou a todos o objetivo do projeto, que é valorizar cada vez mais o poder de compra do consumidor.

“O Selo incentiva a melhoria na qualidade do serviço prestado em Campina Grande e distritos e, assim, garante aos turistas e cidadãos locais um alto padrão de qualidade. Para essa etapa inicial do projeto vão ser certificados os setores de bares, restaurantes e similares. E, posteriormente, outros seguimentos comerciais serão contemplados”, destacou Rivaldo Rodrigues.

O Selo Empresa Amiga do Consumidor vai certificar estabelecimentos que agem de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Atendendo aos itens expostos no edital, o estabelecimento poderá receber até o Selo Cinco Estrelas.

O certificado tem validade por um ano e pode ser cancelado a qualquer momento, em caso de irregularidades constatadas pelo Procon e por órgãos parceiros participantes do Projeto.

Rivaldo Rodrigues explicou que, no processo para aquisição do Selo, os empreendedores participarão de treinamentos para aperfeiçoar o conhecimento acerca do Código de Defesa do Consumidor e seus estabelecimentos serão visitados por equipes de fiscalização do Procon.

O edital da 1ª edição do Selo Empresa Amiga do Consumidor será publicado na próxima segunda-feira, 11, na página do Procon Campina Grande. As inscrições são gratuitas e abertas a bares, restaurantes e similares, desde que localizados em Campina e nos distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

De acordo com o cronograma do projeto, as inscrições ocorrerão no período de 11 até 30 de setembro. No dia 11 de outubro o órgão divulgará os nomes dos estabelecimentos que receberão o Selo. A solenidade de entrega da certificação está prevista para acontecer no dia 30 de novembro.

Participam ainda como parceiros do Projeto, junto ao Procon, outros órgãos da Prefeitura Municipal de Campina Grande: Vigilância Sanitária, Coordenadoria de Comunicação, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Coordenadoria de Turismo.

Também participam a Associação Comercial de Campina Grande, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, Sebrae e o Sindicato de Hotéis Bares, Restaurantes e Similares de Campina Grande.