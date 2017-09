Seleção para o CFO do Corpo de Bombeiros registra concorrência de 225 por vaga

foto: Secom/PB

A comissão coordenadora da seleção para o Curso de Formação de Oficiais BM 2018, do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CFO-BM 2018/CBMPB), homologou as inscrições realizadas no certame. No total, foram 1.800 candidatos registrados, o que representa uma concorrência de 225 por vaga. O CFO-BM 2018 ofereceu oito oportunidades, com livre concorrência entre os sexos.

Conforme o ato de homologação, disponível no site do CBMPB (bombeiros.pb.gov.br), o candidato que observar divergência nos dados pessoais contidos na lista deve solicitar retificação, por meio de requerimento, e encaminhá-lo para o e-mail [email protected].

O documento também poderá ser entregue na coordenação do concurso, no Quartel do Comando Geral (em João Pessoa), até esta segunda-feira (18), durante o expediente institucional compreendido entre 7h30 às 13h.

Ainda conforme o ato, o candidato que porventura efetuou o pagamento e não consta na lista de homologados, deve solicitar correção por meio de requerimento e enviar para o e-mail já citado acima. A solicitação também poderá ser entregue pessoalmente, no mesmo local e prazo do caso anterior.

Sendo que, nesta situação, o candidato também deve anexar os seguintes documentos: confirmação da ficha de inscrição, boleto bancário e o comprovante de pagamento dele. Em caso de dúvidas, os candidatos podem manter contato com a Comissão Coordenadora do Concurso – através do telefone (83) 3218- 5724, também no horário do expediente.

O concurso – O CFO-BM 2018 utilizará o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – edição 2017, como etapa intelectual. Conforme o edital, também disponível no site do CBMPB, as demais fases, os exames complementares e a avaliação social, serão realizadas pelo próprio Corpo de Bombeiros e custeadas através das inscrições feitas no âmbito da corporação.

Esses testes complementares englobam exames psicológico, de saúde e de aptidão física – que serão realizados nessa ordem, com caráter eliminatório.