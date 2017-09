Seis pessoas condenadas por corrupção em batalhão do Exército de Campina

Seis pessoas foram condenadas por corrupção no 31º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército em Campina Grande. A condenação foi em primeira instância da Justiça Militar.

De acordo com as informações, os acusados estariam fraudando contratos para execução de obras e prestação de serviço, e em troca disso, juntos teriam recebido aproximadamente R$ 125 mil do esquema.

Um dos condenados é um sargento, que é apontando como operador do esquema criminoso. Outros dois militares e três civis, entre eles, a esposa de um militar e um empresário, também foram condenados.

Segundo o Ministério Público Militar, as fraudes aconteceram entre os anos 2009 a 2012 e só foram descobertas graças a uma denúncia.