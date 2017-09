Seinfra-JP deve concluir obras de recapeamento em avenida esta semana

fotos: Secom/JP

Os trabalhos de recapeamento asfáltico que estão sendo realizados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe, dentro do programa ‘Ação Asfalto’, devem ser concluídos esta semana.

A previsão é da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), responsável pela execução da obra, que vai garantir mais mobilidade e fluidez no trânsito da via, um dos mais importantes corredores e com grande fluxo de veículos da Capital.

Também devem ser concluídos esta semana os trabalhos que estão sendo executados na Rua Leonel Pinto de Abreu, no Rangel (Cristo e Varjão). Com a conclusão dos serviços na Vasco da Gama e na Leonel Pinto de Abreu, a Seinfra deve iniciar os trabalhos de recapeamento asfáltico na Rua Elias Cavalcante de Albuquerque, que liga o Cristo ao Rangel.

Os serviços do programa ‘Ação Asfalto’, que vão melhorar a malha viária da Capital, são executados durante o dia e à noite, para garantir mais celeridade aos trabalhos.

Por conta das obras, os condutores que trafegam nessas vias devem redobrar a atenção ao passarem nesses locais durante a semana, uma vez que haverá interdição parcial nesses pontos. Para manter a fluidez do trânsito, as equipes trabalham em uma faixa por vez, liberando o trânsito na outra faixa.

Com investimento de R$ 12 milhões, o programa `Ação Asfalto´ prevê a melhoria de mais de 22 quilômetros da malha viária de João Pessoa, onde 12 bairros estão sendo beneficiados. As obras oferecerão mais mobilidade e fluidez do tráfego de veículos na cidade.