Seinfra inicia esta semana obras de recapeamento na Avenida Princesa Isabel

foto: Secom/JP

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) deve iniciar esta semana a execução das obras de recapeamento asfáltico na Avenida Princesa Isabel, no Centro da Capital. O serviço na via faz parte do programa ‘Ação Asfalto’, que está sendo executado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Seinfra, para melhorar a malha viária da cidade.

O serviço será executado no trecho que vai da Rua Monsenhor Walfredo Leal, em Tambiá, até a Avenida Presidente Getúlio Vagas, no Centro. A obra vai garantir melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para os condutores que trafegam diariamente na via, que está entre as mais movimentadas da Capital paraibana.

Por conta da obra, os condutores que trafegam na avenida devem redobrar a atenção ao passarem pelo local durante a semana, uma vez que haverá interdição parcial da via. Para manter a fluidez do trânsito, as equipes trabalham em uma faixa por vez, liberando o trânsito na outra faixa.

Outras ações – Na semana passada a Seinfra, responsável pela execução da obra, concluiu os serviços nas ruas Francisco Manoel (Jaguaribe); Leonel Pinto de Abreu (Rangel) e Elias Cavalcante (que liga o Cristo ao Rangel). Também foi concluído o serviço na Avenida São Judas Tadeu (Rangel/Cristo). Juntas, as vias totalizam 3.055 mil metros.