Seinfra executa obras de recapeamento em quatro bairros de João Pessoa

foto: Secom/JP

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) vai estar trabalhando durante toda a semana nos bairros do Rangel, Cristo, Varjão e Jaguaribe, onde estão sendo executadas obras de recapeamento asfáltico, dentro do programa `Ação Asfalto´, que vai melhorar a malha viária da Capital.

Os trabalhos estarão concentrados na Avenida São Judas Tadeu, Rangel/Cristo; Avenida Souza Rangel, no Varjão; Avenida Vasco da Gama e na Rua Francisco Manoel, ambas em Jaguaribe, onde foram iniciados os serviços de fresagem, que consistem na retirada da camada deteriorada de asfalto das vias.

Os serviços, que estão sendo executados por equipes da Secretaria de Infraestrutura do Município (Seinfra), estão previstos para serem realizados durante o dia e à noite. Na Vasco da Gama os serviços serão executados no trecho a partir da Rua Francisco Manoel até a João Machado. Já na Rua Francisco Manoel será do trecho da Praça Bela Vista até a Vasco da Gama.

Por conta das obras, os condutores que trafegam nessas vias devem redobrar a atenção ao passarem nesses locais durante a semana, uma vez que haverá interdição parcial nesses pontos. As equipes estarão trabalhando em uma faixa por vez, liberando o trânsito na outra faixa.

Ação Asfalto – O programa `Ação Asfalto´, lançado pelo prefeito Luciano Cartaxo no último dia 22, investirá R$ 12 milhões em mais de 22 quilômetros da malha viária de 12 bairros da cidade, somado a operação Tapa-Buraco que está está sendo intensificada.

As obras, realizadas principalmente nas vias onde há maior fluxo de transporte público coletivo, oferecerão mais mobilidade e fluidez do tráfego de veículos, reduzindo o tempo do percurso.