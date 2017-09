Seinfra conclui obras de recapeamento em mais quatro ruas de João Pessoa

foto: Secom/JP

A Secretaria de Infraestrutura do Município (Seinfra) concluiu os trabalhos de recapeamento asfáltico em mais quatro ruas da Capital. São elas: Francisco Manoel (Jaguaribe); Leonel Pinto de Abreu (Rangel); Elias Cavalcante (que liga o Cristo ao Rangel) e Avenida São Judas Tadeu (Rangel/Cristo). Quem trafega diariamente por essas vias, que totalizam 3.055 mil metros, já pode sentir os efeitos positivos dos serviços executados, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para os condutores.

O recapeamento das vias faz parte do programa ‘Ação Asfalto’, que está sendo executado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da Seinfra, para melhorar a malha viária da cidade. Ao todo, 12 bairros estão sendo beneficiados com o programa, onde estão sendo investidos R$ 12 milhões em mais de 22 quilômetros da malha viária de João Pessoa.

As vias foram selecionadas baseando-se no desgaste apresentado e na necessidade da criação de rotas alternativas aos grandes corredores de João Pessoa, que registram um grande fluxo de veículos, ajudando a desafogar o trânsito nesses locais.

Na próxima semana a frente de trabalho continua com a execução dos serviços de recapeamento na Avenida Vasco da Gama, uma das principais vias de João Pessoa, que dá acesso a vários bairros.

O trabalho, realizado à noite, está sendo executado nos dois sentidos da via. Para manter a fluidez do trânsito, as equipes trabalham em uma faixa por vez, liberando o trânsito na outra faixa.

Além de beneficiarem diretamente os moradores dos bairros contemplados, as intervenções, realizadas principalmente nas vias onde há maior fluxo de transporte público coletivo, também beneficiam moradores de bairros circunvizinhos que utilizam essas vias em seus trajetos, uma vez que as obras oferecem mais mobilidade e fluidez do tráfego de veículos, reduzindo o tempo do percurso.