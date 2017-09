Secretário representa governador na entrega de cartões e filtros em Picuí

foto: ascom

O Secretário de Desenvolvimento e Articulação dos Municípios (SEDAM), deputado Buba Germano, representou o governador Ricardo Coutinho na manhã deste sábado (16), na entrega de cartões Pró Alimentação para quase 600 famílias de Picuí, cadastradas no Programa do Leite.

Cada família recebe um crédito mensal de 25 reais, para comprar gêneros alimentícios nos estabelecimentos credenciados. Atualmente o programa do Governo do Estado, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano (SEDH), beneficia mais de 27 mil famílias paraibanas. “A falácia da oposição de que o governador iria acabar com o Programa do Leite caiu por terra. Ele não só ampliou, como tornou mais prático e acessível”, declarou o secretário e deputado Buba Germano.

No mesmo evento também foram entregues filtros de cerâmica para mais de 400 famílias da zona rural de Picuí. A ação faz do Programa Viva Água, também da Secretaria de Desenvolvimento Humano. O Viva Água faz parte do Plano Emergencial de Enfrentamento à Estiagem e visa distribuir 10 mil filtros para famílias de comunidades rurais, que sofrem com a escassez de chuvas.

“As ações do governo demonstra como ele cuida de quem mais precisa e que tem uma atenção muito especial pela nossa região. Uma região que era esquecida por governos anteriores”, completou Buba Germano.