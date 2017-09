Secretário rebate critica de Ricardo sobre divida de R$ 200 mi da PMCG ao governo

foto: Paraibaonline

O secretário de Administração da Prefeitura de Campina Grande, Paulo Roberto Diniz, falou sobre o fim do racionamento acreditando que houve precipitação.

Além disso, comentou sobre declarações feitas por Ricardo Coutinho que cobrou a Romero Rodrigues um débito de R$200 milhões da Cagepa.

– Campina Grande durante os primeiros quatros anos de gestão do prefeito Romero viveu sem água e sem governo do Estado ajudando. O governador numa época dessa de transição está se vendo numa situação desconfortável para o próximo ano e procura fatos novos para que o governo do Estado apareça. A cada dia parece que ele não gosta de Campina Grande. Na hora que ele diz que o prefeito Romero está devendo R$200 milhões, está dizendo que Campina Grande está devendo R$200 milhões ao governo do Estado. Ele deve está cobrando de seu Cabral, Elpídio de Almeida, Evaldo Cruz, Enivaldo Ribeiro, Cássio… Esses R$200 milhões que ele deve estar se referindo é alguma conta que alguém fez para ele e apresentou dos últimos 50 anos, que é a época da concessão – rebateu criticas.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.