Secretário já admite querer participar da eleição ao governo em 2018

Diante da possível reaproximação do senador José Maranhão (PMDB) com o grupo girassol, para as eleições 2018, setores da política já dizem que o nome do pretenso candidato ao governo pelo PSB, João Azevedo, pode perder visibilidade no Estado.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista à Rádio Correio FM, o secretário de Recursos Hídricos disse que as ilações são formuladas por quem não tem interesse na participação dele no processo eleitoral, de sucessão governamental.

– O meu nome está posto e se o entendimento do partido for esse, vamos à luta. Essa dúvida colocada aí, talvez seja porque alguns tenham interesse da minha não participação no processo. Mas, eu não estou preocupado com isso. A minha disposição de participar do processo, de 0 a 10, é 10. Eu quero participar, mas evidentemente vamos ter convenção em junho de 2018 – se posicionou João Azevedo.