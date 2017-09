Secretário garante que novo modelo de São João não vai perder a qualidade

O secretário de Administração de Campina Grande, Paulo Roberto Diniz, afirmou que a ideia de transportar o São João de Campina Grande para outro local se deve à limitação do espaço visto na festa realizada este ano.

Ele disse que a Prefeitura mantém um diálogo aberto com a empresa organizadora desde o último dia de festa e a análise está sendo feita com base no que é possível já para 2018.

Foto: Paraibaonline

Paulo destacou que o plano de modificação do evento tem o intuito de garantir o conforto da população na participação da festa.

– A parceria público-privada vai fazer com que a empresa tenha que estabelecer quais são os investimentos no mesmo local para o futuro. O mundo acompanhou que o espaço estava pequeno e era uma obrigação procurar um local maior. Os reajustes são para que a festa seja ainda maior do que foi em 2017 e não haverá nenhuma hipótese de perda de qualidade ou cobrança de um único centavo da população – disse.

O secretário explicou que a locação por demanda nesse caso não se aplica ao projeto, pois o novo espaço escolhido é um terreno pertencente à Prefeitura.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.