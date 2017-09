Secretário fala sobre novo polo de eventos em CG: Maior e mais confortável

Após apresentação de um novo layout com descentralização do São João do Parque do Povo no próximo ano, a prefeitura de Campina Grande deve firmar uma parceria público-privada para investir no novo local que fica na Estação Velha.

Em entrevista nesta quarta-feira (06), o secretário de administração municipal, Paulo Roberto Diniz, apresentou detalhes do projeto.

Segundo ele, as conversas entre o prefeito e a empresa Aliança, responsável pela gestão da festa, acontecem desde o fim da edição 2017.

De acordo com Paulo, o novo local foi pensado por ser maior e trazer mais conforto aos forrozeiros no próximo ano.

– A parte de conversa da prefeitura e a empresa vem sendo feita desde o encerramento do São João. O prefeito conversa para a criação de um novo parque de evento fazendo com que as pessoas acessem um local tranquilo, porém, um dos cuidados do prefeito era que o Parque do Povo continue integrando a festa. O espaço realmente estava pequeno, alguns dias foram fechados e era obrigação procurar um local maior e com mais conforto. Os ajustes que serão feitos são para que a festa seja maior que 2017. Não haverá, em nenhuma hipótese, perda de qualidade e cobrança para acesso – salientou.

Para o secretário, é preciso também analisar o retorno do investimento que será feito.

– Na hora de fazer a parceria publico-privada é necessário um quadro econômico e que se mostre viável para os quinze, vinte anos o retorno do investimento – pontuou.

As declarações repercutiram na Rádio Campina FM