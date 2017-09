Secretário explica como vai funcionar novo layout do São João

O secretário de Planejamento e Obras da Prefeitura de Campina Grande, André Agra, explicou como vai funcionar o novo layout do Maior São João do Mundo em 2018, anunciado pelo prefeito Romero Rodrigues (PSDB) em solenidade ocorrida nessa terça-feira, 5.

André afirmou que o projeto de expansão da festa – que a partir do ano que vem terá a área aumentada para o entorno da Estação Velha, chamado “Polo de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima” – vai ter um espaço total de 65 mil e 500 metros quadrados, o que representa mais de 50% a mais do tamanho atual.

Foto: Codecom/CG

– O projeto não está fechado, é possível fazer alterações e por isso estamos ouvindo, através das redes sociais, a opinião das pessoas. A ideia é de que você saia do terminal de integração, ou de qualquer lugar daquele da cidade, e passe pelo bulevar* junino, que nós vamos criar, que é uma espécie de calçada, onde você vai andando do Parque do Povo ao Polo de Eventos – explicou.

O titular da pasta destacou que a questão da segurança e da mobilidade são peças chaves no processo.

Segundo ele, o novo espaço vai ter museus, restaurantes, arenas de shows, mercado de artesanato, ilhas de forró, entre outros, e com o piso mais estruturado e com acessibilidade toda pensada.

Agra ainda disse que o prefeito Romero Rodrigues está estudando em utilizar o trem do forró durante o Natal, fazendo uma espécie de ‘trem iluminado’ com lâmpadas de LED para fazer passeios pela cidade.

*Bulevar: Tipo de via de trânsito, geralmente larga, com muitas pistas com qualidade superior de paisagismo

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta quarta-feira, 6.