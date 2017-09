Secretário estadual revela a chapa dos sonhos para PSB vencer eleições

O deputado licenciado e atual secretário de Articulação Política do Governo do Estado, Adriano Galdino (PSB), deseja ver o PMDB na chapa majoritária para as eleições de 2018.

Galdino elevou o nome do ex-governador Roberto Paulino (PMDB) para ser o nome do partido na vice, em uma composição com o PSB, com João Azevedo.

Apesar de deixar claro que a discussão deve ser feita somente no próximo ano, o secretário disse que esta seria uma chapa vitoriosa.

Foto: Paraibaonline

– A discussão deve ser feita no próximo ano, não só com o PMDB, mas com outros partidos da base e os que queiram ver a Paraíba crescer e se desenvolver. Uma chapa que está na minha cabeça, e que poderia ser muito forte, é uma encabeçada por João Azevedo e na vice, Roberto Paulino. Assim, contemplaria os dois partidos – disse Adriano.

Ele justificou o nome de Roberto Paulino pelo mesmo ter sido governador, pertencer a um partido forte como o PMDB e ter todas as condições de ser o indicado deste partido.

*Informações da Rádio Correio FM.