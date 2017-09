Secretário do Estado: “Raoni Mendes é um homem sensível aos anseios da população”

O secretário de Comunicação Institucional do Estado, jornalista Luís Tôrres, prestigiou a solenidade de posse do suplente de deputado estadual Raoni Mendes (DEM), ocorrida no Plenário da Assembleia Legislativa nessa terça-feira (5).

Para o jornalista, Raoni será uma peça-chave em defesa dos interesses do governo e que chega ao Poder Legislativo para somar-se à bancada governista.

“Raoni é um homem sensível aos anseios da população. Ele é um parlamentar produtivo que faz aquela política do bem-estar, do retorno efetivo e que já tem em mente várias pautas pra debater na Casa, a exemplo da barreira do Cabo Branco”, disse.

Foto: Paraibaonline

Tôrres lembrou que o deputado foi o primeiro a promover uma audiência pública, em dezembro de 2015 para discutir a situação da falésia com todos os segmentos da sociedade.

“A erosão da barreira é um problema sério que a administração municipal fecha os olhos ou tenta esquecer esse tema. Àquela época, o deputado já ouvia todas as promessas de resolutividade da barreira do prefeito e até agora nada foi feito”, destacou.

Segundo ele, enquanto isso o prefeito fica num jogo de empurra-empurra para o governo do Estado acusando o governador de não ter feito nada também.

“Mas a barreira está caindo agora. Se ninguém fez anteriormente é porque o problema se agravou agora e está caindo nas mãos do prefeito. Então esta é uma das bandeiras que o deputado discutirá de forma efetiva, sem politicagem e que interessa à população”, avaliou.