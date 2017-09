Secretário avalia ação do MPF contra fim do racionamento

O secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Paraíba, João Azevedo, falou sobre a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal, pedindo o retorno do racionamento de água em Campina Grande, sob pena de multa diária no valor de R$ 100 mil se a determinação for descumprida.

João disse que a Cagepa foi notificada e que o setor jurídico vai enviar as informações técnicas para subsidiar a defesa do órgão.

– Encaminhar para justiça a nossa defesa que compreensão de que a Cagepa agiu baseada numa resolução da ANA, que cuida dessa área, e vamos tratar da forma que tratamos a outra liminar – disse.

