Secretaria municipal vai fiscalizar desperdício de água em Campina Grande

A Lei Municipal n°4.720 que visa à fiscalização do desperdício de água em Campina Grande será cumprida rigorosamente, de acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Geraldo Nobre.

Ele frisou que mesmo com o fim do racionamento a Sesuma estará vigilante e vai penalizar quem desperdiçar a água.

– Começamos a não só fiscalizar, mas também fazer um trabalho de conscientização. Campina hoje já tem uma nova cultura, já é preparado. 66% da população não queria o fim do racionamento, isso mostra que o povo está consciente. Mesmo com o racionamento suspenso, as pessoas continuam fazendo o racionamento de água – comentou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira, 01.