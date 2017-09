Secretaria de Finanças de Campina volta a funcionar após explosão

Foto: Reprodução/TVPB

A Secretaria de Finanças de Campina Grande voltou a funciona normalmente nesta segunda-feira (11) após as explosões dos caixas eletrônicos que funcionavam nas dependências do edifício do órgão.

O banco responsável se comprometeu a fazer todos os reparos e adiantou que vai continuar atendendo os clientes no local, mas não pretende mais recolocar caixas eletrônicos.

O prédio onde funciona a secretaria é tombado e se todos os explosivos trazidos pelos bandidos tivessem sido detonados, a estrutura provavelmente não aguentaria e o edifício ruiria.