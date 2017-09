Secretária: “a aliança com o PSB permanece com a anuência de Maranhão”

Foto: Paraibaonline

A secretária chefe da Casa Civil do Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo (PMDB), comentou sobre a possibilidade de aproximação entre o senador José Maranhão (PMDB) e o governador Ricardo Coutinho (PSB).

Em entrevista nesta quarta-feira, 13, Ana Cláudia destacou que a aliança feita nas eleições de 2014, entre PMDB e PSB, nunca foi desfeita.

– É uma aliança que nunca foi rompida, parte do PMDB é quem entende dessa forma. Para nós a aliança com o PSB permanece, inclusive, com a anuência e participação do senador José Maranhão. Quando se trata de um partido, não podemos fazer uma análise levando em consideração apenas uma pessoa. Qualquer decisão que venha a ser tomada será em conjunto, ouvindo todos da legenda – explanou.

Em relação à permanência do deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) no partido, Ana Cláudia afirmou que a decisão será tomada no ano que vem.

A secretária frisou que caso o marido venha a sair da legenda ela o acompanhará, salientando que pretende se candidatar a deputada estadual.