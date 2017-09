Sai a relação de inscritos nos Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor 2017

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE), divulgou nesta sexta-feira (8) a relação dos projetos inscritos e homologados nos Prêmios Mestres da Educação e Escola de Valor 2017, cujos servidores poderão concorrer a premiação do 14º e até 15º salários.

De acordo com os editais, a homologação consiste na inscrição de escolas da rede estadual de ensino e professores com carga horária de sala de aula, que enviaram projetos no ato da inscrição. Em 2017 o número de escolas inscritas no Prêmio Escola de Valor foi de 425, enquanto 3.870 professores se inscreveram no Prêmio Mestres da Educação.

A relação de escolas e professores que tiveram sua inscrição homologada encontra-se nos endereços eletrônicos: http://paraiba. pb.gov.br/educacao/editais/ editais-e-processos-seletivos- 2017/ e http://www.sec.pb.gov. br/premios/