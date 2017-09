Rômulo Gouveia está entre os parlamentares mais influentes do Brasil

O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) divulgou a lista dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, os chamados “cabeças”.

Quarto-secretário da Câmara Federal, Rômulo Gouveia (PSD) aparece no levantamento na categoria “Parlamentares em Ascensão”.

Essa categoria destaca o deputado ou senador que vem recebendo missões partidárias, políticas ou institucionais e desempenhando bem delas.

Estão também nessa categoria os parlamentares que têm buscado abrir canais de interlocução, criando seus próprios espaços e se credenciando para o exercício de lideranças formais ou informais no âmbito do parlamento.

De acordo com a publicação, pode-se afirmar que os parlamentares em ascensão estariam entre os 150 mais influentes do Congresso Nacional.

Antes do deputado ser eleito para Mesa da Câmara , Rômulo Gouveia foi vice-líder da bancada do PSD, presidiu comissões na Casa, fez importantes relatorias e representou o Brasil em várias missões internacionais, representando o parlamento brasileiro no Mercosul, na Europa e Israel.

Esta é 24ª edição da publicação, que começou em 1994, e que se tornou uma referência para compreender o processo legislativo e o próprio funcionamento do Parlamento brasileiro.

Outros levantamentos têm apontado Rômulo Gouveia como um dos parlamentares mais produtivos e ativos do Congresso Nacional.