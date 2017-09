Romero sobre Palocci: “Isso tudo traz uma conotação negativa a nossa economia”

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, falou nesta quinta-feira, 7, durante o desfile cívico da cidade, sobre o depoimento do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antonio Palocci, ao juiz Sérgio Moro, no inquérito que apura o pagamento de propina da Odebrecht para o ex-presidente Lula na forma de um apartamento e na compra de um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula.

– Ontem fiquei até tarde assistindo um pouquinho da imprensa nacional observando aqueles depoimentos. Esta semana, talvez, de todo esse período recente da história brasileira, foi um dos mais atribulados, não apenas em relação a questão de Palocci e o depoimento dele, como também aquelas questões dos recursos que foram apreendidos na capital baiana, em Salvador, provavelmente de Geddel Vieira. Infelizmente, isso tudo sempre traz uma conotação negativa em relação a questão da nossa economia, que, de certa forma, tem assolado e afetado os municípios brasileiros. – lamentou.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.