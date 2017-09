Romero sobre dia da Independência: “O patriotismo será reverenciado em Campina”

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, falou sobre o dia da Independência que é comemorado nesta quinta-feira(7) no Brasil, bem como na Rainha da Borborema.

– Estamos na Praça da Bandeira para este momento de civismo, de civilidade, de amor à pátria, de chamar para nós sempre a importância da data de conotação nacional, mas também com a importância que temos que ter com a defesa da nossa cidade. O nosso patriotismo hoje será, mais uma vez, reverenciado em Campina Grande com o desfile cívico- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.