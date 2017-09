Romero Rodrigues participa da abertura da Olimpíada Paraibana do Samu em Patos

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB), de Campina Grande, prestigiou na manhã desta sexta-feira, 15, a abertura da Olimpíada Paraibana do Samu 192, em Patos, no Ginásio “O Rivaldão”.

O evento, que se encerra neste sábado (16), reuniu equipes de resgate de 11 municípios das diversas regiões do Estado.

A participação de Romero na abertura da Olimpíada foi em atendimento a convite do prefeito Dinaldinho Wanderley (PSDB), que esteve ausente por conta de viagem a Brasília.

O ex-prefeito e ex-deputado estadual Dinaldo Wanderley representou o filho na solenidade, que contou ainda com as presenças do vice-prefeito Bonifácio Rocha, do vereador Ferrer Maxixe e de secretários municipais.

Acompanhado do secretário de Juventude, Esporte e Lazer Teles Albuquerque, Romero Rodrigues destacou, no discurso de saudação, a importância do trabalho das equipes do Samu em todo o Estado e reafirmou a prioridade administrativa que o serviço deve ter, por conta da relevância vital no atendimento às pessoas em situações críticas

Romero agradeceu a confiança de Dinaldinho e reforçou a alegria de ter com a Prefeitura de Patos parcerias administrativas importantes.

Desejou a todos os presentes sucesso no evento que reúne os representantes de Patos, Campina Grande, Catingueira, Itaporanga, Cabedelo, João Pessoa, Santa Terezinha, Cajazeirinha, Condado, Piancó e Água Branca.