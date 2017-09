Romero Rodrigues e vereadores firmam compromisso de realizar reuniões

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, falou nessa quinta-feira (14) sobre a realização de uma reunião com a bancada de situação da Casa de Félix Araújo.

Na oportunidade, ele revelou que foi acordado entre os parlamentares a realização de mais reuniões.

Foto: Paraibaonline

– Eu tive a oportunidade de realizar uma reunião com a bancada de vereadores, coisa que aconteceu na casa do vereador Sargento Neto. Conversamos muito sobre questão das relações administrativas e processos legislativos, que, geralmente, encaminhamos para o Poder Legislativo municipal. É um compromisso que temos assumido, inclusive com os vereadores, de estarmos permanentemente se reunindo e tentando se encontrar para exatamente debater os temas e manter essa relação de aproximação entre os dois poderes – disse o prefeito.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.