Romero Rodrigues deve anunciar hoje novo espaço para o Maior São João do Mundo

Com grande mobilização de toda a estrutura da PMCG, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) oficializa às 10h de hoje, no Teatro Severino Cabral, a solução que prometera para oferecer mais espaço para o Maior São João do Mundo.

Foto: Paraibaonline

Se os entendimentos finais prosperaram nos últimos dias, a solução é, ao mesmo tempo, surpreendente, central e elogiável: uma ampla e esquecida área localizada no bairro da Estação Velha, por trás do hipermercado Bompreço – superior ao atual Parque do Povo -, para sediar a ´cidade do forró´.

Foto: Paraibaonline

A informação é da coluna APARTE, com Arimatéa Souza