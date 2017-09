Romero quer convencer grupo mostrando o lado positivo da gestão de Campina Grande

“O que me move para ser candidato ao governo do Estado é o mesmo amor que me moveu para ser prefeito de Campina Grande. A mesma lógica. Não faço nada por improviso. Tem que ser por uma força maior. Isso me move a oferecer à Paraíba o modelo que temos em Campina Grande”.

A afirmação é do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) que tem se afirmado cada dia mais como pretenso candidato do grupo das oposições, para 2018.

Foto: Paraibaonline

Sem querer criar dualismo, mas defendendo seu posicionamento, Romero disse que não vai falar mal dos seus possíveis concorrentes no grupo, como o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), mas continuar mostrando e destacando o que é feito, positivamente, em Campina Grande.

– Quem cuida muito do quintal do vizinho, esquece o seu. Estou tentando cuidar do meu para poder dar uma resposta satisfatória, primeiramente à população de Campina, como ao partido. Eu não posso ser candidato sozinho, de mim mesmo. Tenho que mostrar, provar e convencer. Acho que tenho caminhado nesse sentido e tenho mostrado resultados – disse.

Enfático, o tucano disse que o modelo realizado em Campina Grande pode servir para a Paraíba, mas que sua possível candidatura não será feita através de imposições da parte dele.

– Estou colocando meu nome e estou pronto para debater com todas as opções na Paraíba e também com meu partido. É mais fácil convencer com argumento e com consistência, do que ir contra alguém que não tem substância do ponto de vista eleitoral. Não vou impor candidatura para quem quer que seja – finalizou.

*As informações repercutiram na Rádio Correio FM .