Romero prestigia festa de aniversário de Maranhão e se reúne com oposicionistas

fotos: ascom

Ao prestigiar a festa de aniversário do senador José Maranhão (PMDB), na noite desta sexta-feira, 15, na churrascaria Bastos Gold, em Tambaú, em João Pessoa, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB), de Campina Grande, celebrou o momento de demonstração de força das oposições no evento cujo caráter político superou o viés social e congratulou-se com o aniversariante, que já se coloca como mais um pré-candidato ao Governo do Estado, em 2018.

– Sem dúvidas de que o ingresso do nome do senador José Maranhão nesse processo como pré-candidato deve ser celebrado por todos nós da oposição, já que enriquece o leque de alternativas para 2018, quando poderemos definir, com maturidade e pés no chão, no momento certo, o melhor nome que concorrerá com o candidato palaciano – defendeu Romero Rodrigues.

De acordo com Romero Rodrigues – que teve chance de cumprimentar e conversar com lideranças políticas de todo o Estado na festa – o lançamento da pré-candidatura de José Maranhão pelo PMDB deve ser encarado com naturalidade, principalmente porque o senador e ex-governador da Paraíba reúne todas as condições para se colocar na disputa, pela trajetória política do parlamentar e indiscutível experiência na vida pública.

No escritório de Cássio

Pouco antes de chegar ao local da festa, Romero Rodrigues – acompanhado do vereador Teles Albuquerque -, se encontrou com o senador Cássio Cunha Lima (PSDB), no escritório de advocacia do parlamentar, na Avenida Beira Rio. O prefeito Luciano Cartaxo (PSD), de João Pessoa, e o vice-prefeito da capital, Manoel Júnior (PMDB) também chegaram ao local, de onde partiram em comitiva para o evento festivo, na orla.

Na oportunidade, Cássio, Romero e Luciano reafirmaram o compromisso de se manter a unidade das oposições em 2018, estabelecendo que não é recomendável se antecipar discussão sobre chapa e candidaturas no atual momento.

Pré-candidatura mantida

Também pré-candidato pelo PSDB, o prefeito campinense continua a defender que, neste momento, o mais racional é justamente permitir que os partidos que integram o arco das oposições apresentem suas opções, com cada um fazendo o dever de casa e manter-se consciente de que isso, em si, não é um problema.

– Muito pelo contrário. Nossa grande vantagem é justamente dispormos de vários e bons quadros nessa aliança. Quem tem apresentado limitações graves na disputa é o governo – argumenta Romero, reforçando a disposição de continuar a atender convites das lideranças dos municípios, participar de eventos em todo o Estado e manter seu nome como uma das alternativas na promoção do melhor debate dentro da agenda Paraíba.