Romero pede apoio ao TCE no projeto do Maior São João do Mundo 2018

O prefeito Romero Rodrigues foi recebido, na manhã desta segunda-feira, 11, pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro André Carlo Torres Pontes.

Na companhia de secretários e vereadores, Romero se antecipou e tratou exclusivamente com o dirigente do órgão estadual de controle sobre o projeto 2018 do Maior São João do Mundo, que pretende implementar em Campina Grande, com a criação do Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima, no largo da Estação Velha.

Em termos práticos, Romero Rodrigues foi pedir ao TCE paraibano apoio técnico no tocante ao parecer prévio sobre o modelo ideal de parceria privada a ser adotada para a consolidação do projeto.

Agradecido pela visita de cortesia e atenção ao papel da Corte de Contas, o presidente André Carlo assegurou ao prefeito campinense, e sua comitiva, total apoio do órgão no acompanhamento de todo o processo, que necessariamente passará pelo crivo do Poder Legislativo.

Acompanharam o prefeito de Campina Grande, na visita a André Carlo, a presidente da Câmara Municipal, Ivonete Ludgério, os vereadores João Dantas, Alexandre do Sindicato, Sargento Neto, Rui da Ceasa, Saulo Germano e Luciano Breno.

O secretário André Agra, de Planejamento e Gestão, e o procurador geral do Município, José Mariz, também integraram a comitiva e deram suporte técnico a Romero na audiência.

Após fazer uma exposição, com apoio dos auxiliares, sobre as principais mudanças estruturais no Maior São João do Mundo 2018, Romero apresentou o vídeo em 3D com a apresentação do projeto, que inclui o Parque do Povo e a nova área onde será construído o Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima, com uma série de equipamentos novos e um moderno modelo de gestão compartilhada, com viés de desoneração do investimento com recursos públicos na estrutura.