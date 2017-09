Romero: “mudança no São João é ousada e definitiva”

Em evento realizado no Teatro Severino Cabral, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) detalhou ontem o projeto para a ampliação do espaço físico destinado ao Maior São João do Mundo, no bairro da Estação Velha (por trás do Hiper Bompreço do Açude Velho), como antecipou nessa terça-feira (05) a coluna APARTE.

“A festa vai ganhar dimensão continental”, proclamou Romero, ao destacar que dos atuais 27 mil metros quadrados de área do Parque do Povo, o novo local (denominado de Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima) terá mais de 65 mil quadrados (6,5 hectares).

O chefe do Executivo anunciou que está abrindo uma ampla discussão com o Poder Legislativo e a sociedade campinense acerca de como deverá ser erguido o empreendimento: através de uma PPP (parceria público privada) ou mediante uma concessão por tempo pré-determinado.

O prefeito apresentou, de forma pormenorizada, o que a PMCG pretende introduzir na nova área (veja matérias e imagens no PARAIBAONLINE), adiantando que a intenção é tornar o local “patrimônio cultural” da cidade, e funcionando o ano inteiro.

Romero informou ainda que já assinou o decreto de desapropriação da área e que a quitação ocorrerá provavelmente ainda esta semana.

– É mais uma proposta ousada e definitiva – exclamou.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza