Romero faz visita de cortesia a prefeito no Sertão

fotos: ascom

O prefeito Romero Rodrigues cumpriu agenda no Sertão da Paraíba, nas tarde e noite deste sábado, 2. A caminho de São Mamede, no Vale do Sabugi, Romero fez uma visita de cortesia ao prefeito de Santa Luzia, José Alexandre de Araújo, carinhosamente chamado de Zezé (PMDB).

Na oportunidade, Zezé e a primeira dama Maria Lúcia fizeram questão de receber o colega campinense em casa, na companhia de vereadores e secretários. Na conversa, prevaleceram pautas e troca de experiências administrativas, além de naturalmente questões políticas conjunturais.

Participaram do encontro os vereadores Netto Lima (PMDB), Hominho (PMDB), Professor Félix Júnior (PMDB) e Thiago Augusto (PSD). Os secretários Valdomiro Pereira (chefe de Gabinete), Antonio César (Infraestrutura), Flávio Marinho (Produção Rural) e a própria Maria Lúcia (Educação) também integraram a conversa, considerada muito proveitosa por Romero Rodrigues.

Durante o bate papo informal, Romero respondeu a várias perguntas sobre projetos e iniciativas de sucesso em sua gestão, notadamente nas áreas de habitação, educação e infraestrutura. Também colheu do colega Zezé e sua equipe o relato de experiências positivas da administração em Santa Luzia, nesses pouco mais de oito meses de gestão.

Ao final, Romero agradeceu a atenção e recepção calorosa do prefeito, da família e de seus auxiliares e aliados, acertando compromisso de receber Zezé em Campina Grande para tratar de parcerias técnico-administrativas que podem resultar em bons frutos para os dois municípios.