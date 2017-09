Romero diz que oposição está vacinada contra investidas de RC ao PMDB

Também presente à festa de aniversário do senador José Maranhão, na última sexta-feira, 15, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, chegou acompanhado do senador Cássio Cunha Lima e do prefeito Luciano Cartaxo ao evento.

Romero disse que a conversa que houve entre eles foi sobre ações administrativas nas duas principais cidades do estado, e que não teve tempo de conversar sobre política e as pretensões eleitorais para 2018.

Porém, o chefe do executivo campinense, ressaltou que é preciso existir mais diálogo entre as oposições, apesar de cada um ter a legitimidade de disputar o pleito.

Questionado se como se proteger das ‘investidas do governador Ricardo Coutinho’ junto ao PMDB do senador José Maranhão, Romero disse que o grupo está vacinado quanto a isso.

– Estamos vacinados para isso. Acho que temos que conversar mais, pois o diálogo é o que constrói e o caminho certo para as oposições saírem vitoriosas em 2018. Temos que manter a unidade das oposições, cada um com suas postulações e legitimidades de querer disputar o pleito. Imagina se a oposição tivesse apenas um nome? – questionou o prefeito.

Confira mais detalhes no vídeo abaixo