Romero apresenta novo projeto para o Maior São João do Mundo 2018

O prefeito Romero Rodrigues fará a apresentação, na manhã desta terça-feira, 5, no Teatro Municipal Severino Cabral, do projeto elaborado para o Maior São João do Mundo 2018.

Foto: Codecom/CG

A apresentação abordará, principalmente, aspectos relativos às novas estrutura, acomodação espacial e alterações conceituais na realização do mais importante evento público da Paraíba e um dos principais do calendário oficial do Ministério do Turismo.

Após a apresentação do projeto, o prefeito Romero Rodrigues concederá entrevista coletiva à imprensa.