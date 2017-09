Ricardo veta projeto e critica autor: “Caridade com o chapéu alheio”

Por considerar inconstitucional e contrário ao interesse público, o governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB), vetou totalmente o Projeto de Lei nº 1.184/2017, de autoria do líder da oposição, Bruno Cunha Lima (PSDB), que determina a inclusão da pessoa portadora de câncer nas tarifas sociais das empresas concessionárias de serviços de água e esgoto no Estado da Paraíba.

Conforme as razões do veto, o diagnóstico da doença já daria direito ao benefício. Ainda que sensibilizado com a situação vivenciada por um portador de câncer, o múnus de gestor público o impele ao veto, pois a propositura se mostra desarrazoada e desproporcional porque concede o benefício de forma indiscriminada e sem justificativa plausível.

Segundo o governador, esse é um típico caso em que o agente político não pode se deixar guiar pelo aplauso fácil e nem fazer caridade com o chapéu alheio, sob pena de inviabilizar o adequado funcionamento do serviço público.

“O fundamento lógico-jurídico para ser beneficiário da tarifa social é a hipossuficiência financeira e o Projeto de Lei ignora tal condição”.

Para o gestor estadual, fica claro que a propositura fere o princípio constitucional da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o portador de câncer estaria sendo tratado de forma diferente de outros doentes de gravidade semelhante e que a discriminação fica evidente.

Ele explica ainda que na forma como se pretende conceder o benefício, estaria privilegiando pessoas que, apesar de diagnosticadas com qualquer tipo de câncer, possuem condições de saúde e socioeconômicas melhores do que outras com doenças e condições socioeconômicas muito mais graves.

Finalizando, Ricardo disse que o projeto, em consideração à condição socioeconômica, possibilitaria a outros doentes a exigir para si o mesmo direito por possuírem determinadas condições de saúde, o que poderia acarretar grandes prejuízos à concessionária de serviço de água e esgoto. Atualmente, a empresa concessionária de serviço de água e esgoto concede a tarifa social baseada no poder aquisitivo do usuário. Dessa forma, o usuário de baixa renda, seja ou não portador de câncer ou de qualquer outra doença grave, já faz jus ao benefício pretendido no projeto do deputado tucano.