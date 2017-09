Ricardo sobre 2018: “Vai ser eleição de gente que tem história e estatura”

O governador Ricardo Coutinho (PSB) falou para a rádio Panorâmica FM, sobre o andamento do mandato atual e também sobre as possibilidades de alianças a serem construídas para o ano de 2018, inclusive com o PMDB.

Ricardo disse que a eleição do próximo ano vai levar em consideração a trajetória e o trabalho e postura ética dos candidatos.

O governador também mandou um recado aos possíveis postulantes ao cargo de governador em 2018.

– As eleição de 2018 não vai ser eleição de quem anda pra cima ou para baixo, se reúne aqui ou acolá, vai ser eleição de gente que tem história e estatura pra poder governar um Estado que em meio a crise se afirma como um dos melhores exemplos, não por mim mas por aqueles que compõem o governo, de espírito de liderança -, finalizou ele.