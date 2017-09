“Ricardo representa o fim de um ciclo na política paraibana”, diz presidente do PSDB

Com o discurso da unidade dos partidos de oposição, o presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, declarou que com a saída de Ricardo Coutinho do governo da Paraíba se encerra um ciclo político no Estado, cujo saldo na área social, principalmente nas áreas de Segurança, Saúde e Educação, é de um conjunto de indicadores negativos para as pessoas, sobretudo as mais carentes.

“A Paraíba está vivendo o fim de um ciclo e a chegada de um novo tempo, um outro ciclo que se abre na política estadual. É preciso olhar para frente, porque o saldo desse ciclo que está chegando ao fim, desse período de Ricardo Coutinho no governo, é negativo em áreas fundamentais para a maioria das pessoas. A violência cresceu em todas as regiões, a rede estadual de saúde é precária, não há hospitais regionais. E as escolas do governo, inclusive a UEPB, estão sem recursos, sem estrutura e sem condições de oferecer um ensino de qualidade”, criticou Ruy, em entrevista nesta terça-feira (12), em João Pessoa.

Na avaliação de Carneiro, a unidade das oposições se dará nas eleições do próximo ano com base na construção de uma perspectiva nova de futuro para o povo paraibano.

“O que a população espera de nós é apontar o rumo, é indicar a solução para esses problemas tão graves. E as pessoas já perceberam que as oposições são capazes, estão prontas para oferecer esse novo rumo para a Paraíba. Em cidades como Campina Grande e João Pessoa, só para citar as maiores, estamos unidos em torno de gestões modernas, construídas com entendimento, com respeito, mas principalmente cuidando das pessoas”, ressaltou.

Segundo o presidente tucano, divergências entre lideranças do campo de oposição, neste momento, são naturais porque cada partido procura valorizar suas posições.

“Temos o privilégio de contar com diversas opções em nosso campo, os senadores Cássio Cunha Lima e José Maranhão, os prefeitos Romero Rodrigues e Luciano Cartaxo, entre outros. Já os governistas, além de não dispor de nomes, dependem exclusivamente do mau humor do governador”, acrescentou.

Sobre as movimentações do governo para tentar atrair o senador José Maranhão, Ruy Carneiro foi enfático:

“Não somos nós que vamos dizer como o senador José Maranhão deve se comportar. É ex-governador respeitado, que tem uma história na Paraíba. Temos certeza de que, no momento certo, ele saberá conduzir o diálogo no PMDB e o entendimento com os partidos aliados sobre os rumos do nosso Estado em 2018. Ricardo faz um jogo ultrapassado, repetitivo, elogia as pessoas quando precisa, mas todo mundo na Paraíba sabe que isso é jogo de cena. O padrão dele é o da agressão, é o da falta de respeito, é o da desconstrução. Ricardo é a cara desse ciclo que se esgota no Estado”, reprovou.