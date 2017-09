Ricardo: “quero o melhor para o meu Estado”. Veja o vídeo

“Acho que quem está resolvendo, cada vez mais, os problemas sociais da Paraíba é o governo atual”.

Assim, o governado da Paraíba, Ricardo Coutinho (PSB), rebateu o ex-governador José Maranhão (PMDB), afirmando que não há um indicador social, atualmente, que seja inferior ou igual ao período que o peemedebista comandou o Estado.

– Todos os indicadores sociais são melhores. Ou seja, nós estamos no caminho correto – explicando que não existe a possibilidade de comparação com os indicadores sociais anteriores, no que tange Segurança Pública, Saúde e até mesmo de mortalidade infantil.

Exemplificando, Ricardo afirmou que do ano de 2000 até 2010, foram contratados para Segurança Pública 3.433 servidores, e que nos sete anos que ele esteve no comando do Estado foram contratados 5.761 agentes.

– É claro que a Paraíba avançou, e é uma equação lógica que este avanço continue acontecendo, com a aprovação popular nas urnas. Eu não tenho nada contra nenhum pré-candidato, este é o jogo da democracia. Quero o melhor pro meu Estado – pontuou o governador em visita a Campina Grande, nesta terça-feira, 19 de setembro.

Confira o vídeo: