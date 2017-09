Ricardo participa da solenidade de embarque de 50 estudantes para intercâmbio

Foto: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho participou, nesta quinta-feira (14), da solenidade de embarque dos 50 alunos selecionados pelo Programa Gira Mundo para intercâmbio no Canadá. Durante o evento, realizado no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, na Grande João Pessoa, o chefe do Executivo paraibano destacou a importância do Gira Mundo para a Rede Estadual de Ensino, que foi ampliado e terá intercâmbio, ainda este ano, para Portugal e Espanha.

O Programa Gira Mundo – edição Canadá 2017 vai proporcionar que alunos da Rede Estadual de várias cidades paraibanas, a exemplo de Sousa, Santa Rita e João Pessoa, entrem em contato com um dos melhores sistemas educacionais do mundo por seis meses, com hospedagem, alimentação e uma bolsa auxílio no valor de R$ 4,2 mil custeadas pelo Governo do Estado. Ao todo, serão investidos mais de R$ 7,5 milhões com o Gira Mundo, incluindo as modalidades Estudante (Canadá, Portugal e Espanha) e Professor (Finlândia).

Na ocasião, o governador Ricardo Coutinho destacou que o Gira Mundo é um projeto que tem modernizado a Rede Estadual de Ensino, tornando alunos multiplicadores de grandes ideias.

“Além da experiência pessoal, que é extremamente valiosa, esses alunos voltam com um grande potencial para contribuir com a melhoria da rede pública de ensino, com uma rede cada vez mais modernizada, mostrando que a educação é mais que a sala de aula, é a construção da cidadania”, disse, destacando que todas as Regiões de Ensino são contempladas, dando oportunidades a todos os alunos da Rede Estadual.

Ricardo afirmou, ainda, que o Governo do Estado pretende ampliar ainda mais o número de alunos selecionados pelo Gira Mundo para intercâmbio. “A Paraíba caminha na contramão do País, que acabou com o Ciência Sem Fronteiras, dando um passo para trás na qualificação de nossos estudantes. Este ano, o Gira Mundo duplica o número de alunos da Rede Estadual de Ensino selecionados, com 50 enviados para o Canadá, 25 para Portugal e 25 para a Espanha. Queremos ampliar cada vez mais”, afirmou.

O secretário de Estado da Educação, Aléssio Trindade, disse que o Gira Mundo tem contribuído com a qualidade do ensino nas Escolas da Rede Estadual. “Esses jovens, que estão no 2º ano do Ensino Médio, estudaram mais português, estudaram mais matemática, e se esforçaram ainda mais para aprender inglês, com foco no Gira Mundo”, completou. “O Gira Mundo tem tornado nossos alunos mais protagonistas da evolução que estamos tendo no Ensino Público da Paraíba”, prosseguiu.

Já o coordenador do Gira Mundo,Thulio Serrano, destacou a importância do programa para a educação paraibana. “A ida desses estudantes para um país como o Canadá mostra a valorização da educação pública pelo Governo do Estado. São mais de 30 escolas contempladas em todas as regiões de ensino”, acrescentou.

Participaram ainda da solenidade de embarque dos 50 alunos selecionados para o Gira Mundo Canadá a secretária executiva da Educação, Roziane Marinho, e os deputados estaduais João Gonçalves e Zé Paulo, de Santa Rita.

Foto: Secom/PB

Sonho realizado – Para grande parte dos alunos das 14 Regiões de Ensino, fazer um intercâmbio em países com o padrão educacional do Canadá, por exemplo, era um sonho praticamente impossível de ser realizado.

Lucas de Lima, de 17 anos, estudante da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria Honorina Santiago, em Santa Rita, não escondeu seu contentamento em participar do intercâmbio. “É a oportunidade que esperava para ampliar o meu conhecimento de mundo em um nível que não poderia sem o Projeto Gira Mundo, abrangendo a cultura, no conhecimento linguístico, de entrar em contato com uma realidade diferente, o que vai contribuir para a nossa formação como cidadãos”, ressaltou. “A euforia é total, ainda não caiu a ficha”, comentou.

Emoção compartilhada pela mãe de Lucas, Adriana Gomes. “Foi muito gratificante quando recebi a ligação do meu filho avisando que havia passado nessa seleção, dei força a ele desde o início. Agradeço muito ao governador Ricardo Coutinho, já que a nossa família jamais teria condições de bancar uma viagem desse porte”, disse.

Beatriz Leite, aluna da Escola Cidadã Integral Mestre Júlio Sarmento, em Sousa, Sertão paraibano, disse ainda não acreditar que o sonho de conhecer uma nova cultura está prestes a se realizar. “As minhas expectativas são as melhores, já que vou ter a oportunidade de conhecer um novo país, de expandir os nossos conhecimentos, com uma nova cultura. Vou me dedicar ao máximo a essa oportunidade que recebo”, completou.