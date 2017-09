Ricardo inaugura adutora e Casa Lar de Itaporanga e autoriza licitação de obras

fotos: Secom/PB

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, nesta sexta-feira (1), a adutora e a Casa Lar da cidade de Itaporanga, beneficiando 34 mil moradores. A adutora emergencial de Itaporanga vai trazer segurança hídrica para a população, que reivindicou a obra durante audiência do Orçamento Democrático, e representa um investimento de mais de R$ 13 milhões. Já a Casa Lar de Itaporanga vai acolher até dez crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, que estejam sob medida protetiva de acolhimento.

Na ocasião, o governador também entregou 550 filtros de barro e 600 Cartões Alimentação; assinou a Ordem de Serviço do Aeródromo de Itaporanga, que receberá cerca de R$ 460 mil de investimento; autorizou a licitação para a implantação da Estação de Tratamento de Água em Pedra Branca, representando cerca de R$ 790 mil de investimento; também autorizou a licitação da reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental João Cavalcanti Sula, em Boa Ventura e da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Kennedy, em Santana de Mangueira.

E ainda assinou contratos com Empreendedores de Itaporanga, Pedra Branca, Boa Ventura e Aguiar, totalizando mais de R$ 285 mil em créditos para 43 empreendedores. Prefeitos, deputados estaduais, vereadores, auxiliares do Governo e lideranças da região estiveram presentes na solenidade.

Em seu pronunciamento, Ricardo Coutinho comentou que este é um dia de celebração para o Vale do Piancó porque a população recebe vários benefícios.

“Estamos aqui inaugurando a adutora de Itaporanga, que representa segurança hídrica, traz água tratada e de qualidade para o povo que muitas vezes dependia de poços ou carro pipa. Inauguramos também a Casa Lar, que faz parte de uma política pública de acolhimento voltada para a criança e o adolescente. Assino também a ordem de licitação para a estação de tratamento de água de Pedra Branca e ainda para as reformas de duas escolas que receberão mais de R$ 3,5 milhões para as obras. Ainda estamos contribuindo com o cartão alimentação e distribuindo vários filtros de água, ou seja, é um dia cheio de obras e ações para o Vale do Piancó”, enfatizou.

O governador ainda ressaltou que, nos últimos anos, a Paraíba está em um ritmo acelerado, jamais visto no Estado.

“Aquilo que é possível este Governo faz, porque temos uma necessidade muito grande de melhorar a vida do povo e desenvolver todas as regiões da Paraíba. O Empreender, que hoje liberamos créditos para esta região, faz parte do incentivo aos empreendedores que antes não tinham apoio e agora estão crescendo, gerando emprego e renda. Estamos fazendo obras em todas as áreas, como a TransParaíba que vai trazer mais desenvolvimento para a população do Curimataú, enfim, a Paraíba não para”, finalizou.

O secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevêdo, lembrou que a adutora foi uma demanda apresentada pela população no Orçamento Democrático.

“Hoje voltamos para Itaporanga para trazer respostas para as necessidades do povo. Essa adutora era um pedido da população através do Orçamento Democrático. O Governo do Estado investiu mais de R$ 13 milhões na obra para garantir segurança hídrica e mudar a realidade do município”, observou João Azevêdo.