“Ricardo fez por Campina mais do que os governos Cunha Lima”, diz aliado

O assessor de Assuntos Parlamentares da Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento do Semiárido, Napoleão Maracajá (PC do B), comentou sobre o fim do racionamento e afirmou que a decisão obedeceu a critérios técnicos.

Em entrevista nesta sexta-feira, 01, o ex-vereador destacou que o governo do Estado não é ingrato com Campina Grande e que o governador Ricardo Coutinho (PSB) fez em sete anos mais do que as administrações anteriores fizeram.

– O governo Ricardo fez, em sete anos, mais do que os dez anos dos governos Cunha Lima em Campina. Para se ter um exemplo, duas estradas que eles (governo Cunha Lima) esqueceram, Jenipapo e Catolé de Boa vista. Eles tiveram 10 anos para fazer e não tiveram essa sensibilidade. Mostra uma insensibilidade estratosférica, que bota por terra o discurso deles de amarem Campina – frisou.