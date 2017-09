Ricardo empossa os novos conselheiros do Orçamento Democrático Estadual

Foto: Secom/PB

O governador empossou, na tarde desta segunda-feira (4), os 490 novos conselheiros do Orçamento Democrático Estadual (ODE) que representam as 14 regiões geoadministrativas do Estado. Eles foram eleitos no último ciclo de plenárias do ODE e vão exercer a função durante o próximo biênio.

A solenidade de posse foi realizada na Escola Estadual Nenzinha Cunha Lima, em Campina Grande, e contou com a presença da vice-governadora Lígia Feliciano, prefeitos, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região.

Para o governador Ricardo Coutinho, o Orçamento Democrático Estadual é um grande instrumento democrático que traz as demandas prioritárias do povo para o Governo e fortalece a democracia participativa.

“É uma grande emoção empossar os novos conselheiros do Orçamento Democrático. Juntos, estamos construindo uma Paraíba mais igualitária e democrática. Nesta solenidade, estamos fortalecendo este instrumento consolidado e dando mais espaço para a participação do povo no desenvolvimento das regiões. Ouvir as demandas dos cidadãos é fundamental e sou muito grato aos conselheiros por fazerem esta ponte entre o Governo e a sociedade”, ressaltou.

Foto: Secom/PB

Ele também destacou o esforço feito pelo Governo do Estado para atender as demandas prioritárias da população. “Ao longo dos últimos anos, foram muitas as conquistas para o povo, obtidas através do Orçamento Democrático Estadual, como açudes, escolas, estradas e outras obras essenciais. Sei o quanto avançamos, contribuímos para a formação de uma consciência crítica na sociedade e vamos seguir em frente, olhando por todas as regiões e promovendo o crescimento compartilhado da Paraíba”, concluiu.

O secretário executivo do Orçamento Democrático, Gilvanildo Pereira, parabenizou todos os novos conselheiros pela posse e comentou que eles serão a ponte de diálogo entre o Governo e a sociedade.

“Em junho terminamos as plenárias do ciclo 2017 e hoje estamos empossando os representantes escolhidos nestas audiências. Eles irão exercer esse mandato votado pelo povo e terão dois anos de muito trabalho contribuindo para o crescimento da Paraíba. O Orçamento Democrático veio para ficar e vai fortalecer, cada vez mais, a política pública e a participação popular em todas as regiões do Estado”, disse.

O Conselho do Orçamento Democrático Estadual é um espaço de participação popular destinado a discussões sobre a realidade local e as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado nas Regiões Georçamentárias. É composto por conselheiros regionais e conselheiros estaduais, democraticamente eleitos pela população de cada uma das respectivas regiões.

O secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, João Azevêdo, afirmou que sempre fez questão de participar das plenárias do ODE porque reconhece a importância deste instrumento democrático.

“Esse momento representa a continuidade de um processo iniciado em 2011 e que mostrou ser exitoso. Avalio que este instrumento permitiu que o Governo fosse ao encontro das demandas da população, agilizando a solução de muitas delas. O ODE é uma ferramenta importantíssima para a Paraíba e os conselheiros são verdadeiros soldados da democracia”, observou.

Foto: Secom/PB

José Venâncio foi empossado conselheiro pela 7ª região e comentou que tem expectativas muito positivas em relação ao desempenho da função de articulador das demandas do povo, junto ao Governo do Estado.

“Eu já sou um defensor da sociedade civil e acredito que agora como conselheiro poderei contribuir ainda mais. O Orçamento Democrático é uma ferramenta que permite que o paraibano expresse seus anseios. Quero muito ajudar o Vale do Piancó e a Paraíba”, enfatizou.

“Vou agora para o meu segundo mandato com o intuito de ajudar minha região que me reelegeu. Sou da cidade de Diamante e vejo que os conselheiros representam a voz do povo. O Orçamento melhorou demais a realidade das regiões nos últimos anos”, afirmou o conselheiro do ODE, André Vieira.

A estudante Jaminy Eunice vê no Orçamento Democrático a oportunidade para contribuir com o desenvolvimento da cidade onde mora. “Sou de Itaporanga e espero ajudar minha cidade em questões como a valorização da saúde e do esporte para a juventude. Através do Orçamento Democrático, poderei levar as demandas do povo para o Governo”, pontuou.

Os nomes de todos os conselheiros e o resultado do processo de eleição estão disponíveis no site do Orçamento Democrático, por meio do link http://www.paraiba.pb.gov.br/odestadual/conselheiros-eleitos-2017