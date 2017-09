Ricardo Coutinho diz que os salários da UEPB não são responsabilidade do governo

Desde que a greve da Universidade Estadual da Paraíba foi suspensa, o corpo docente da instituição busca tentativas de negociação com o governo do Estado sobre o reajuste salarial.

Em entrevista nesta quarta-feira, 13, o governador afirmou que está garantindo os repasses de acordo com a Lei da Autonomia e declarou que não discutirá salário com os professores da UEPB.

– Nós saímos de R$ 186 milhões do duodécimo do recurso do orçamento anual para R$ 317 milhões em 2017. É um salto enorme. Porém, a estruturação interna não correspondeu a isso. Não negocio pauta de greve, isso não é atividade de governador após a autonomia – frisou.

Ricardo Coutinho sugeriu que os professores procurem resolver as pendências e insatisfações com salários diretamente com a reitoria da instituição.

As declarações repercutiram na Rádio Panorâmica FM.