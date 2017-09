Ricardo autoriza construção do binário de Juazeirinho nesta quinta-feira

O governador Ricardo Coutinho assina, nesta quinta-feira (14), a ordem de serviço para construção do binário de Juazeirinho, na região do Cariri, para solucionar o problema de congestionamento na travessia do perímetro urbano, com impacto negativo para condutores de veículos e pedestres.

A obra, mais uma do Programa Mais Trabalho, consiste na pavimentação asfáltica das avenidas Presidente Getúlio Vargas e Severino Marinheiro, ambas paralelas ao segmento urbano da BR-230. Ao concluir o binário, o tráfego de veículos na cidade ficará dividido em mão única entre essas duas avenidas e a rodovia, em sentidos opostos.

Além do governador Ricardo Coutinho, a solenidade deverá contar com a presença de várias autoridades, entre elas o secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, João Azevedo, diretores do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, Armando Marinho, José Arnaldo Souza Lima e Felipe Braga de Brito Maia, e ainda prefeitos de várias cidades da região.

A obra – O binário terá uma extensão de 1,4 km, com investimento de R$ 1 milhão proveniente do Tesouro Estadual. A população beneficiada diretamente é de 18.213 habitantes do município, além de milhares de usuários da BR-230 e que passam pelo perímetro urbano de Juazeirinho, onde o tráfego médio diário é de 4.500 veículos entre automóveis, camionetas, ônibus e caminhões.

Ao destacar mais uma importante obra de mobilidade urbana do Governo do Estado, o superintendente do DER, Carlos Pereira de Carvalho e Silva, lembra que o binário vai desafogar o trânsito no centro de Juazeirinho e evitar os constantes acidentes por conta do elevado tráfego de veículos no perímetro urbano.

Os principais serviços programados são implantação de interseções com a BR-230, recuperação de calçamento, recapeamento das Avenidas Presidente Getúlio Vargas e Severino Marinheiro em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ, reconstrução de um pontilhão e sinalização horizontal e vertical.