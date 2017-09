Ricardo admite possibilidade de espaço para vice-governadora em 2018

O governador Ricardo Coutinho (PSB) afirmou que não descarta a presença da vice-governadora Lígia Feliciano (PDT) na chapa majoritária do partido nas eleições de 2018.

Em entrevista veiculada nesta segunda-feira, 11, Ricardo elogiou a atuação da pedetista e disse que ainda não houve uma conversa formal para discutir sobre o assunto.

O chefe do Executivo ressaltou que as eleições ainda vão demorar a acontecer e que é preciso esperar para ver o que pode ser modificado no cenário político.

– Não conversamos ainda, mas é possível. Lígia é uma grande companheira. Ela sabe bem que tem feito um papel extraordinário e importante. Mas, a eleição está muito distante, ninguém se iluda e ache que eleição no Brasil de hoje se coloca com um ano de antecedência. Vai ter muita água rolando sob essa ponte. As pessoas estão interessadas em realização, em progresso e em trabalho. Tem gente que fala em trabalho, trabalho, trabalho e quando você vai atrás não tem trabalho – disse.

As informações repercutiram na Rádio Arapuan FM.