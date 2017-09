Ricardo abre Semana Nacional de Trânsito nesta segunda-feira em João Pessoa

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito será aberta na Paraíba nesta segunda-feira, às 9h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, durante solenidade presidida pelo governador Ricardo Coutinho, pelo secretário da Segurança e Defesa Social, Cláudio Lima, e pelo superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Agamenon Vieira.

Com uma vasta programação, o evento coordenado pelo Detran da Paraíba tem o objetivo de conscientizar o cidadão sobre sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano, que buscam tornar as vias e rodovias públicas mais seguras e humanas.

Por isso o tema “Nós somos o trânsito”, com o propósito de envolver todos os atores da sociedade, engajados na luta pela diminuição dos índices alarmantes de mortes e sequelados no trânsito da Paraíba e do Brasil.

Segundo o superintendente do Detran, Agamenon Vieira, a união de todos é que vai determinar a vitória dessa luta, inclusive no sentido de estancar o número de vítimas, bem como a sangria aos cofres públicos com atendimentos emergenciais que poderiam ser evitados.

De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas, que envolvem desde a desatenção até o desrespeito à legislação por parte dos condutores. De acordo com esses dados, os exemplos mais comuns são excesso de velocidade, uso do celular ao volante, consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir ou até mesmo o cansaço.

Somente na Paraíba, no período compreendido entre 2014 e 2016, foram mais de 3.000 óbitos por acidentes de trânsito. Em 2017, mais de 4.600 motociclistas se acidentaram e quase 600 pedestres foram atropelados, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde.

Programação – De acordo com a programação, a abertura será marcada pela apresentação do Grupo de Danças Folclóricas do Sesc, seguida de esquete teatral sobre o trânsito, encenada pela “Arretado Produções Artísticas”, e palestra sobre o tema específico da Semana Nacional de Trânsito (SNT).

A palestra será proferida pelo presidente da Associação Nacional dos Detrans, Antônio Carlos Gouveia, sobre o tema “Nós somos o trânsito”, com a finalidade de alertar a população sobre a responsabilidade de cada um, no sentido de diminuir esses números alarmantes de mortes e feridos nas vias e rodovias do país.